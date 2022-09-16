Путин заявил об участии РФ в саммите G20

Фото: g20.org
Российская сторона примет участие в саммите "большой двадцатки". Об этом заявил Владимир Путин.
"Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие", – приводит его слова ТАСС.
Однако, касаемо своего личного посещения саммита, глава РФ заявил, что примет решение позднее.
"Я посмотрю, на Бали-то я уже бывал, само по себе Бали место хорошее, красивое. Но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить "двадцатку", – отметил президент.
Кроме того, Путин рассказал о том, что главы других государств оказывают давление на индонезийское руководство по поводу участия российского президента в предстоящем саммите. По словам российского лидера, об этом его предупредил президент Индонезии Джоко Видодо.
Я имею приглашение посетить "двадцатку". Мне президент принимающей страны об этом сам, лично сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил еще раз, сказал, мол, "имейте в виду – давление определенное есть, но у меня позиция жесткая, мы вас хотим видеть на этом саммите", – рассказал он.
19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите "Большой двадцатки", который состоится 15–16 ноября на Бали.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите G20 будет приниматься с учетом множества факторов, в том числе условий безопасности.
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