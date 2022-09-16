Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении

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Владимир Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении.

"Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее российский лидер заявил, что на Западе не дождутся развала РФ. По его словам, западные страны пытались создать на Украине антироссийский анклав именно для развала государства. Поэтому для предотвращения этого действия и началась спецоперация, указал глава РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

