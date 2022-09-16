Путин заявил о попытках Украины совершить теракты вокруг российских АЭС

Фото: kremlin.ru
Украина предпринимала попытки совершить теракты вокруг атомных станций России, заявил Владимир Путин.
"Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ, в том числе – я не знаю, была ли публичная информация на этот счет – даже попытки проведения терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории РФ", – приводит "Интерфакс" его слова.
Президент отметил, что Россия приложит все возможные усилия для недопущения негативного развития событий, ситуация находится под контролем.
"Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они по сути ничем не отличаются от методов терроризма", – подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты подорвали шесть опор линий электропередачи, идущих от Курской АЭС. Уточняется, что через них осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны.
Теперь диверсантов и их сообщников разыскивают сотрудники ФСБ и МВД. Отмечается, что в результате подрыва опор был нарушен технологический процесс работы АЭС.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Готовившая теракт на ЗАЭС группа диверсантов задержана в Энергодаре
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