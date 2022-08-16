Украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП в Курской области – ФСБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

ФСБ РФ сообщила, что украинские диверсанты подорвали шесть опор линий электропередачи, идущих от Курской АЭС.

"4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Теперь диверсантов и их сообщников разыскивают сотрудники ФСБ и МВД. Отмечается, что в результате подрыва опор был нарушен технологический процесс работы АЭС.

По данному инциденту были возбуждены уголовные дела о теракте. Охрана объектов атомной энергетики усилена.

Ранее Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов на территории Луганской Народной Республики.

Уточняется, что спецназ Росгвардии вступил в бой с группой противника, после чего диверсанты отошли в лес, однако их отследили беспилотники и передали координаты на командный пункт. По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ.