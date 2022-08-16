Украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП в Курской области – ФСБ

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
ФСБ РФ сообщила, что украинские диверсанты подорвали шесть опор линий электропередачи, идущих от Курской АЭС.
"4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Теперь диверсантов и их сообщников разыскивают сотрудники ФСБ и МВД. Отмечается, что в результате подрыва опор был нарушен технологический процесс работы АЭС.
По данному инциденту были возбуждены уголовные дела о теракте. Охрана объектов атомной энергетики усилена.
Ранее Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов на территории Луганской Народной Республики.
Уточняется, что спецназ Росгвардии вступил в бой с группой противника, после чего диверсанты отошли в лес, однако их отследили беспилотники и передали координаты на командный пункт. По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ.
ФСБ задержала планировавшего поджоги в Ставрополье сторонника "Правого сектора"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: