Готовивших теракт в Липецке украинских диверсантов арестовали на 2 месяца

12:06
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Советский районный суд Липецка арестовал украинских диверсантов, готовивших теракт на автостанции, сообщает РИА Новости.
Под стражу на два месяца заключены трое граждан Украины, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации.
В отношении 33-летнего мужчины и женщин 36 и 44 лет возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности экстремистской организации", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и "Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору".
Ранее ФСБ России предотвратили теракт в Липецкой области, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ).
В селе Горицы Добровского района области задержали ранее прибывших в РФ троих граждан Украины – мужчину 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и двух женщин 1986 и 1978 годов рождения.
Один из задержанных признался, что они готовились совершить теракт на автостанции "Сокол" по указанию руководства "Правого сектора".
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