Готовивших теракт в Липецке украинских диверсантов арестовали на 2 месяца

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Советский районный суд Липецка арестовал украинских диверсантов, готовивших теракт на автостанции, сообщает РИА Новости.

Под стражу на два месяца заключены трое граждан Украины, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации.

В отношении 33-летнего мужчины и женщин 36 и 44 лет возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности экстремистской организации", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и "Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору".

Ранее ФСБ России предотвратили теракт в Липецкой области, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ).

В селе Горицы Добровского района области задержали ранее прибывших в РФ троих граждан Украины – мужчину 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и двух женщин 1986 и 1978 годов рождения.

Один из задержанных признался, что они готовились совершить теракт на автостанции "Сокол" по указанию руководства "Правого сектора".