Взрывное устройство сработало на пути следования полицейской машины в Херсоне

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На пути следования полицейской машины в Херсоне сработало самодельное взрывное устройство, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.

"Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона – Таврический называется. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС", – сообщил он в эфире "Соловьев Live".

Глава администрации уточнил, что в результате происшествия были ранены два сотрудника патрульно-постовой службы, ранения тяжелые, но они живы.

Ранее сообщилось, что жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Российские саперы обезвредили бомбу. Отмечалось, что среди пострадавших от взрыва могли бы оказаться и люди, находившиеся рядом.

