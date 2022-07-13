ВСУ начали поджигать пшеничные поля на границе с Херсонской областью – власти региона

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Украинские силовики начали поджигать пшеничные поля, расположенные на границе с Херсонской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения", – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что киевский режим сможет прожить и на грантах от Запада, а на простых украинцев ему все равно. Также Стремоусов рассказал, что минувшей ночью ВСУ выпустили по Херсону порядка шести снарядов, однако все они были сбиты системой ПВО.

Ранее, 11 июля, ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Глава ВГА региона Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью. Как минимум семь человек погибли, еще порядка сорока получили ранения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

