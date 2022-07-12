Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

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Украинского диверсанта, который совершил покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, задержали в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

"В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук – исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову", – отметил он.

По словам Рогова, в настоящее время Жук сотрудничает со следователями и дает показания в отношении своих сообщников.

Так, он заявил, что работал по указанию Службы безопасности Украины, а в подготовке терактов принимал участие экс-мэр Мелитополя Иван Федоров.

Также, по словам Жука, к взрывам на железной дороге и к теракту в День России был причастен Евгений Астахов. Уточняется, что тогда в результате ЧП пострадали мирные граждане, Астахов был объявлен в розыск.

Ранее военные ЛНР захватили в плен националистов из белорусского отряда "Волат".

По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, диверсанты еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами. Он подчеркнул, что захваченные националисты причастны к попытке госпереворота в Белоруссии.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.