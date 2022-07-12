Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Украинского диверсанта, который совершил покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, задержали в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.
"В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук – исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову", – отметил он.
По словам Рогова, в настоящее время Жук сотрудничает со следователями и дает показания в отношении своих сообщников.
Так, он заявил, что работал по указанию Службы безопасности Украины, а в подготовке терактов принимал участие экс-мэр Мелитополя Иван Федоров.
Также, по словам Жука, к взрывам на железной дороге и к теракту в День России был причастен Евгений Астахов. Уточняется, что тогда в результате ЧП пострадали мирные граждане, Астахов был объявлен в розыск.
Ранее военные ЛНР захватили в плен националистов из белорусского отряда "Волат".
По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, диверсанты еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами. Он подчеркнул, что захваченные националисты причастны к попытке госпереворота в Белоруссии.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: