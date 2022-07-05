Дело диверсионной группы украинских боевиков "Медведи SS" направили в суд

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В суд было передано уголовное дело диверсионной группы украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики.

"На данный момент уголовное дело в отношении диверсионно-штурмовой группы украинских боевиков "Медведи SS" передано в суд Донецкой Народной Республики", – заявил собеседник информагентства.

В Генпрокуратуре ДНР отметили, что статьи, по которым обвиняются боевики, подразумевают в том числе высшую меру наказания.

По информации следственных органов, жертвами участников неонацистской группировки "Медведи SS" стали более 100 человек. Задержанные дали признательные показания.

Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что за последние 10 дней Вооруженные силы РФ уничтожили 170 наемников в ходе спецоперации на Украине. Еще 99 иностранных наемников покинули территорию страны и отказались от участия в боевых действиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

