В Херсонской области задержали членов теробороны, действовавших по указанию СБУ

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины

В Херсонской области задержали членов теробороны, действовавших по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Задержанные готовили теракты, говорится в сообщении в телеграм-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области.

"В подвале жилого дома, где, возможно, скрывались члены теробороны, обнаружен и изъят схрон с РПГ-22 и патронами", – говорится в сообщении.

Ранее начальник НЦУО России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ и боевики территориальной обороны оборудовали вооружение в детских садах и школах в Николаеве, Днепре и населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Он уточнил, что местные граждане из рядом находящихся домов эвакуированы не были, боевики используют их как живой щит.

До этого стало известно, что боевики теробороны разместили артиллерию в школах Славянска, Авдеевки и Конотопа. В Краматорске опорный пункт оборудовали в детской больнице, а в Черниговской области заминировали мост через Десну.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

