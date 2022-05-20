Боевики теробороны разместили артиллерию в школах Славянска, Авдеевки, Конотопа – МО

Боевики теробороны разместили артиллерию в школах Славянска, Авдеевки и Конотопа. В Краматорске опорный пункт оборудовали в детской больнице, а в Черниговской области заминировали мост через Десну.

По данным Минобороны РФ, в Запорожье украинские боевики грабят, избивают и арестовывают жителей Гуляйполя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

