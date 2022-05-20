Путин предложил обсудить создание госсистемы защиты конфиденциальной информации

16:28
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин предложил создать в стране государственную систему защиты конфиденциальной информации. В этом вопросе у России не должно быть слабых мест, заявил он во время заседания Совета безопасности РФ.
"Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления", – сказал президент.
По его словам, российское информационное пространство должно быть под надежной защитой, исключающей различные утечки личных данных. Сделать это можно посредством более строгого контроля правил использования служебной техники и средств коммуникации, считает глава государства.
Путин также обратил внимание на необходимость оперативного внедрения отечественных средств защиты в цифровой среде, напомнив, что с 2025 года использование аналогичных импортных продуктов будет запрещено.
"Нужно разработать и внедрить для этого (обеспечения технологического суверенитета. – Прим. ред.) свое технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства программно-аппаратных комплексов", – подытожил он.
До этого президент заявил, что после начала спецоперации на Украине против России в киберпространстве была развязана масштабная война, которая тем не менее провалилась. По его словам, атаки были направлены на вывод из строя сетей, объектов критической инфраструктуры, а также социально значимых сайтов.
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