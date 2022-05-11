Путин заявил о важности укрепления технологического суверенитета России

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Владимир Путин заявил, что образовательный центр "Сириус" должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета России.

"Это важно всегда, но особенно сейчас, я сейчас не буду говорить, по каким причинам", – сказал президент на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. Так, руководители ведомств и субъектов РФ должны возложить на замруководителя органа полномочия по обнаружению, предупреждению и устранению последствий кибератак, а также реагированию на подобные инциденты.

Президент РФ также потребовал обеспечивать должностным лицам органов ФСБ свободный доступ к принадлежащим органам либо применяемым ими информационным источникам, доступ к которым осуществляется с помощью Интернета.

