Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ

16:24
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа следует, что руководители ведомств и субъектов РФ, государственных фондов, компаний, стратегических и системообразующих предприятий должны возложить на замруководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности, в частности, обнаружение, предупреждение и устранение последствий кибератак, а также реагирование на подобные инциденты.
Кроме того, согласно документу, должны быть сформированы структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности.
Президент РФ также потребовал обеспечивать должностным лицам органов ФСБ свободный доступ к принадлежащим органам либо применяемым ими информационным источникам, доступ к которым осуществляется с помощью Интернета.
Также Путин запретил с 1 января 2025 года учреждениям и государственным компаниям использовать средства защиты информации, разработанные в недружественных государствах.
"Установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними", – отмечается в указе.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что стране нужен суверенитет от иностранных цифровых экспансий. Замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин отмечал, что необходимо выработать предложения, которые полностью изменят ситуацию, сложившуюся в настоящее время в области цифрового обеспечения в РФ.
По мнению замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ, цифровое пространство в стране наполнено вражескими системами и программами, от которых необходимо избавиться в целях обеспечения обороноспособности государства в данной сфере.
В России приняты допмеры по обеспечению информационной безопасности
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