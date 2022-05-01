Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ

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Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа следует, что руководители ведомств и субъектов РФ, государственных фондов, компаний, стратегических и системообразующих предприятий должны возложить на замруководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности, в частности, обнаружение, предупреждение и устранение последствий кибератак, а также реагирование на подобные инциденты.

Кроме того, согласно документу, должны быть сформированы структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности.

Президент РФ также потребовал обеспечивать должностным лицам органов ФСБ свободный доступ к принадлежащим органам либо применяемым ими информационным источникам, доступ к которым осуществляется с помощью Интернета.

Также Путин запретил с 1 января 2025 года учреждениям и государственным компаниям использовать средства защиты информации, разработанные в недружественных государствах.

"Установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними", – отмечается в указе.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что стране нужен суверенитет от иностранных цифровых экспансий. Замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин отмечал, что необходимо выработать предложения, которые полностью изменят ситуацию, сложившуюся в настоящее время в области цифрового обеспечения в РФ.

По мнению замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ, цифровое пространство в стране наполнено вражескими системами и программами, от которых необходимо избавиться в целях обеспечения обороноспособности государства в данной сфере.

