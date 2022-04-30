Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам ВОВ из Донбасса

Владимир Путин установил единовременные выплаты на случай гибели или увечья тех, кто работает в зоне спецоперации на Украине, а также выплаты для ветеранов.

Так, по 10 тысяч рублей полагается ветеранам ВОВ, проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины. 5 миллионов рублей выплатят семьям погибших, командированных в ДНР и ЛНР.

При ранении выплата составит 3 миллиона. И по 5 миллионов рублей получат семьи волонтеров, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.