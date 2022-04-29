Банк России снизил ставку до 14% годовых

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Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 14% годовых.

В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.

В последнее время наблюдается замедление темпов роста цен за счет укрепления рубля. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции в Центробанке считают эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

Также отмечается, что денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ, будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция в этом году составит 18–23%, в 2023 году она снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году. В Банке России допускают возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 10 июня.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ заявили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

15 марта Центробанк приостановил покупку золота у банков для удовлетворения спроса со стороны россиян. 8 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых.

Владимир Путин назвал решения Центробанка обоснованными. Он добавил, что действия ЦБ по стабилизации ситуации дополняются и решениями по линии правительства.