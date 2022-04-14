В ЦБ РФ назвали условия для снижения ключевой ставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк России сможет постепенно начать снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"По мере затухания рисков финстабильности, по мере снижения рисков для ценовой стабильности, замедления темпов роста цен, снижения инфляционных ожиданий мы полагаем, что сможем постепенно снижать ключевую ставку, не создавая при этом угрозы и не провоцируя новую волну оттока вкладов", – приводит слова Заботкина РИА Новости.
По его словам, в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения.
8 апреля Центральный банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ отметили, что внешние обстоятельства для экономики России остаются трудными и достаточно ограничивают экономическую деятельность. Уточнялось, что риски для финансовой стабильности РФ еще есть, однако на сегодняшний день они перестали увеличиваться.
При этом в Банке России допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 29 апреля.
Центробанк заявил, что риски для финансовой стабильности РФ перестали расти
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