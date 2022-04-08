Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых, сообщает регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности России сохраняются, однако на сегодняшний день перестали нарастать.

В последнее время наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит расти в силу эффекта базы, но данные за неделю указывают на замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

В Банке России допускают возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 29 апреля.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ уверены, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

15 марта Центробанк приостановил покупку золота у банков для удовлетворения спроса со стороны россиян.

До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличными. С 9 марта по 9 сентября текущего года все деньги клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.