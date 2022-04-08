В Госдуме прокомментировали снижение ставки ЦБ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ было обусловлено тем, что валютный рынок в РФ стабилизировался и защитился от спекуляций. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Решение об установлении ключевой ставки на уровне 20% было обусловлено необходимостью остудить валютных спекулянтов и сократить переток рублей на валютный рынок. Но после указов Владимира Путина, которые закрыли все вопросы в части валютных спекуляций, необходимость в сохранении такого уровня ключевой ставки отпала", – пояснил Аксаков.
По словам депутата, данное решение ЦБ РФ можно назвать положительным шагом и понятным сигналом рынку. Так, в связи с этим, как уточнил политик, кредитные организации, очевидно, будут снижать ставки по кредитам физическим и юридическим лицам.
"Уверен, что есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, возможно, даже с большим шагом, чем сейчас", – заявил Аксаков.
Кроме того, на данный момент властей ждет масштабная работа по возвращению ключевой ставки на такой уровень, чтобы банки смогли кредитовать экономику не более чем под 10% годовых, заключил депутат.
8 апреля Центральный банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ отметили, что внешние обстоятельства для экономики России остаются трудными и достаточно ограничивают экономическую деятельность. Уточнялось, что риски для финансовой стабильности РФ еще есть, однако на сегодняшний день они перестали увеличиваться.
При этом в Банке России допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 29 апреля.
Центробанк заявил, что риски для финансовой стабильности РФ перестали расти
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