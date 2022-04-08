Сбербанк прекратил прием и перевод средств в иностранной валюте

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сбербанк России прекратил прием и перевод средств в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
"В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте", – отмечает пресс-служба банка.
Запрет действует как в отделениях, так и в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".
В компании уточнили, что все валютные переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, включая комиссию.
"В случае отказа в зачислении перевода из иностранного банка перевод вернется самостоятельно. Сроки возврата перевода сейчас могут быть увеличены со стороны иностранных банков и составлять более пяти рабочих дней", – добавили в Сбербанке.
Банк уточнил, что переводы за границу в рублях доступны для резидентов в обычном режиме.
Кредитная организация напомнила, что в соответствии с недавно принятыми нормами при переводе средств российскими гражданами нерезидентам установлены ограничения. Кроме того, для осуществления транзакции необходимо предоставить ряд документов.
Ранее власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Позднее Сбербанк объявил, что работает в штатном режиме, несмотря на введенные ограничения. В банке подчеркнули, что санкции США не окажут существенного влияния на работу организации и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.
Все отделения Сбербанка в РФ работают в штатном режиме, несмотря на санкции США
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