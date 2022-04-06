Сбербанк и Альфа-Банк заявили о штатной работе на фоне санкций США

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Сбербанк после введения новых санкций США продолжает работать в штатном режиме. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале.

В банке подчеркнули, что ограничения США не окажут существенного влияния на работу организации и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

В банке добавили, что опыт, ресурсы и экспертиза позволяют ему успешно работать в любых условиях.

В Альфа-Банке также заявили, что после введения новых американских санкций продолжают работать как обычно. В то же время банк приостанавливает расчеты с контрагентами из США.

"Что это значит? Ничего. Против России уже ввели 8 257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас работаем как обычно", – говорится в телеграм-канале банка.

В организации напомнили, что картами Visa, Mastercard и "Мир" в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально. Как обычно работают и сервисы для юридических лиц.

Ранее власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Так американская сторона усиливает финансовый удар по России. Отмечается, что разработанные санкции будут гибкими, чтобы власти США могли их усиливать или ослаблять в зависимости от обстоятельств.

Помимо этого, США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику. Также в санкционный список войдут дети Владимира Путина, жена министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и члены Совета безопасности России.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

