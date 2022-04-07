Экономика РФ держит удар, несмотря на рейдерские приемы администрации Байдена – МИД

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Российская экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Это выводит из себя Белый дом и Госдепартамент, сообщил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев.
"То, что наша экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации Джо Байдена, похитившей размещенную в американских банках часть российских валютных резервов, а рубль демонстрирует устойчивость на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о взрывном росте цен и нехватке некоторых базовых товаров в союзных им странах Европы, судя по всему, выводит из себя Белый дом и Госдепартамент", – отметил Дарчиев.
По его словам, очередные ограничения против РФ говорят о явном дефиците оставшихся в распоряжении Штатов рестриктивных мер.
"Объявленные Белым домом новые санкционные запреты в отношении российского финансового сектора и официальных лиц, которые стали уже рутинным действием в рамках развернутой Вашингтоном экономической и информационной войны против России, свидетельствуют о явном дефиците оставшихся в распоряжении США рестриктивных мер", – заключил Дарчиев.
Ранее стало известно, что министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков РФ "Аэрофлота", Azur Air и Utair. До этого американские власти приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении Сергея Собянина. Сообщалось, что в санкционный список также вошли руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель администрации президента Антон Вайно.
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