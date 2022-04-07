В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов РФ из Черногории

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия не оставит без ответа высылку четырех дипломатов из Черногории, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Россия даст соответствующий ответ", – приводит ее слова РИА Новости.

7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. Они должны покинуть территорию страны в течение семи дней. Отмечается, что данное решение было принято на основании оценки действий дипломатов органами безопасности Черногории.

О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.