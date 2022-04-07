В МИД пообещали ответить на высылку четырех российских дипломатов из Австрии

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Москва ответит на высылку четырех российских дипломатов из Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

При в этом в МИД республики отметили, что трое сотрудников посольства в Вене и один сотрудник генконсульства в Зальцбурге должны покинуть Австрию до 12 апреля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов РФ из Франции закрывает окно для развития дипломатических отношений. Отвечая на вопрос о том, может ли произойти полный разрыв дипотношений между российской и французской столицами, представитель Кремля заявил, что это возможно в случае продолжения такой практики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

