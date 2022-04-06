В МИД прокомментировали высылку 12 российских дипломатов из Греции

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В МИД России назвали решение властей Греции выслать из страны 12 российских дипломатов враждебной акцией, последствия которой останутся на совести Афин. В ведомстве пообещали принять ответные меры.

"Нет сомнений, что истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами", – приводит сообщение министерства ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что многовековые исторические, культурные и экономические связи России и Греции в одночасье принеслись в жертву "трансатлантической солидарности".

"Речь идет о поистине беспрецедентном для российско-греческих отношений шаге, который лишь подтверждает рвение властей Греции в следовании курсу на демонтаж многопланового взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", – подчеркнула Захарова.

Ранее Греция объявила персонами нон грата 12 сотрудников российских дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в республике.

О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

