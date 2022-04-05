В МИД РФ пообещали ответить на высылку 10 дипломатов из Румынии

Фото: ТАСС/Николай Морозов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Румынии о высылке из страны 10 сотрудников российского посольства.

"Россия даст соответствующий ответ", – сказала Захарова в беседе с ТАСС.

О решении властей Румынии объявить персонами нон грата российских сотрудников посольства в Бухаресте сообщили в МИД страны. Там заявили, что действия сотрудников посольства противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях.

О высылке сотрудников российских дипмиссий ранее объявил целый ряд государств. Так, власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. А Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

