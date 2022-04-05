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Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, власти Латвии приняли решение о высылке 13 российских дипломатов и закрытии генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае. Соответствующее заявление сделал глава дипломатического ведомства балтийской республики Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что данное решение принято в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

В свою очередь, МИД Эстонии вызвал посла РФ Владимира Липаева и вручил ему ноту о закрытии генерального консульства России в Нарве и консульского отдела посольства в Тарту.

"Эстония также решила объявить персона нон грата и выслать из страны 14 консульских сотрудников, семеро из которых имеют дипломатический статус", – отметили в пресс-службе эстонского министерства иностранных дел.

При передаче ноты вице-канцлер МИД Мярт Вольмер подчеркнул, что указанные дипломаты должны покинуть страну до 30 апреля.

Вольмер заявил, что в сложившейся ситуации говорить о нормальном возобновлении отношений нельзя, особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе свои международные обязательства. Вице-канцлер добавил, что действия России на Украине неприемлемы.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала высылку из Испании 25 российских дипломатов. Она заявила, что Москва ответит соответствующим образом.

О высылке сотрудников российских дипмиссий ранее объявил целый ряд государств. Так, власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. А Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. О высылке ряда сотрудников российской дипмиссии объявила и Франция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к массовой высылке российских дипломатов из стран Запада. Он назвал подобные решения недальновидными, пояснив, что они сужают возможности для дипломатического общения и работы в кризисных условиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.