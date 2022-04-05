Песков назвал недальновидной массовую высылку российских дипломатов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к массовой высылке российских дипломатов из стран Запада. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Негативно относимся, с сожалением относимся. Это сужение возможностей для дипломатического общения и работы в таких сложных кризисных условиях", – отметил Песков.

Он назвал политику стран Евросоюза недальновидной. По его словам, это осложнит общение, которое необходимо для урегулирования отношений, и неминуемо приведет к ответным шагам.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что последствия высылки российских дипломатов из европейских стран будут ощущаться еще долго. Он назвал массовую высылку российских дипломатов из стран Европы заранее спланированной кампанией.

По его словам, подобные действия наносят удар по двусторонним отношениям, однако страны Евросоюза идут на это сознательно. Он пообещал, что Москва примет ответные меры.

Ранее посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии, где объявили о высылке 30 российских дипломатов. Такое решение было принято по соображениям национальной безопасности.

Также правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов. Министр иностранных дел страны Еппе Куфуд отметил, что они якобы занимались разведывательной деятельностью, поэтому должны покинуть страну в течение следующих двух недель.

До этого власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Об аналогичных решениях объявили и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. О высылке ряда сотрудников российской дипмиссии объявила и Франция.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответ Москвы на высылку ее дипломатов из ряда стран Европы будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

