Москва ответит на высылку 15 дипломатов из Дании – МИД РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Дании о высылке российских дипломатов. Она отметила, что Москва примет ответные меры.

"Соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

5 апреля правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Еппе Куфуд по итогам внеочередного заседания Совета по внешней политике.

Он отметил, что дипломаты якобы занимались разведывательной деятельностью и должны покинуть Данию в течение следующих двух недель.

"Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность", – подчеркнул Куфуд.

Ранее власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Об аналогичных решениях объявили и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. О высылке ряда сотрудников российской дипмиссии объявила и Франция.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответ Москвы на высылку ее дипломатов из ряда стран Европы будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

