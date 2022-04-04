Ответ на высылку дипломатов РФ будет разрушительным для двусторонних отношений – Медведев

Фото: Юлия Иванко/Москва 24

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответ Москвы на высылку ее дипломатов из ряда стран Европы будет симметричным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



"Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы – 40, утонченные французы – 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше?" – написал Медведев.

По его словам, ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.

"Что почувствовали в России? Ничего. Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику", – заключил Медведев.

Так, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Согласно документу, Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

В частности, указ затрагивает положения диппаспортов. Норма, позволяющая их обладателям въезжать на территорию России без виз, приостанавливает свое действие. Отмечается, что указанные меры затронут официальные делегации стран Евросоюза и журналистов.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что указ об ответных визовых мерах не коснется находящихся в РФ иностранцев. Речь шла о гражданах, которые находятся в России на законных основаниях.

Ранее власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Германии "злобным актом".

До этого власти Чехии признали персоной нон грата одного российского дипломата. Об аналогичных решениях сообщали и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.

Кроме того, французские власти также приняли решение о высылке ряда российских дипломатов из страны. В министерстве иностранных дел страны заявили, что пошли на такой шаг из-за деятельности дипломатов, "противоречащей интересам безопасности Франции".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

