Указ об ответных визовых мерах не коснется находящихся в РФ иностранцев – Захарова

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Разрабатываемый указ президента России об ответных мерах визового характера на действия ЕС не коснется иностранцев, которые находятся на территории страны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.

По ее словам, речь идет о гражданах, которые находятся в России на законных основаниях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в Россию для граждан недружественных стран. По его словам, этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

