Лавров анонсировал ответные визовые меры против недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России готовится указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в Россию для граждан недружественных стран, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. Представитель МИД напомнил о принятых 15 марта поправках, которые ограничивали посещение страны иностранцам и лицам без гражданства.

"Думаю, что данный шаг позволит расширить инструментарий воздействия на несколько категорий иностранных граждан. Это прежде всего те, кто причастен к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан. Во-вторых, это лица, которые осуществляют необоснованное юридическое преследование наших людей. И, наконец, это те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций РФ", – отметил дипломат.

Ранее замглавы Совбеза РФ заявил, что, вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот – граждане страны только больше консолидируются. Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.