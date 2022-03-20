Давление Запада на РФ серьезно сплотило россиян – Кириенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Санкционное давление Запада на РФ привело к "невероятной сплоченности" россиян и к росту поддержки Владимира Путина со стороны граждан. Об это заявил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе закрытия финала международного трека конкурса "Лидеры России".
"Они (страны Запада. – Прим. ред.) не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, потому что результатом их давления стала невероятная сплоченность людей в России, сплоченность и поддержка нашего президента", – цитирует его ТАСС.
Кириенко отметил, что в сложившихся условиях россияне продемонстрировали свою готовность бороться за право самостоятельно определять, как им жить, в какие ценности верить, что читать и слушать. Он также напомнил о так называемой культуре отмены, популярной в последнее время в западных странах, подчеркнув, что "отменить" Россию ни у кого не получится.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Кроме того, некоторые зарубежные компании приняли решение покинуть российский рынок или приостановить свою деятельность в РФ.
Аналитик оценил последствия введения санкций против России
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