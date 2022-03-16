Путин заявил, что граждане РФ смогут отличить патриотов от предателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российский народ сможет отличать патриотов от предателей. Такое очищение общества лишь укрепит страну. Такое мнение высказал Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
По словам президента России, предателей народ РФ выплюнет как "случайно залетевшую в рот мушку".
"Убежден, что такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы", – отметил Путин.
Он подчеркнул, что Запад делает ставку на "пятую колонну", национальных предателей, которые зарабатывают средства здесь, а живут там. Таким образом они пытаются расколоть общество. Путин добавил, что другие государства хотят превратить Россию в слабую, зависимую страну, нарушив ее территориальную целостность.
"Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. Они не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе", – пояснил Путин.
Он добавил, что такие люди пытаются сделать все, чтобы сидеть "в прихожей у высшей касты". По словам президента, они всячески подражают людям из высших слоев. Однако, отметил Путин, высшая каста использует их в качестве расходного материала.
Ранее в прямом эфире программы "Время" на Первом канале 14 марта произошел инцидент с посторонней девушкой в кадре. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее обычным хулиганством. Канал и те, кому положено, с этим разбираются, отметил официальный представитель Кремля.
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