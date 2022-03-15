Суд оштрафовал ворвавшуюся в прямой эфир Первого канала девушку

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Суд оштрафовал ворвавшуюся в прямой эфир Первого канала программы "Время" девушку. Об этом сообщается в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Постановление вынес Останкинский районный суд Москвы.

"Овсянникова М. В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", – утверждается в материале.

Правонарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя случившееся ТАСС, призвал правоохранительные органы разобраться с девушкой "по всей строгости". Он при этом подчеркнул, что комитет Госдумы возьмет это на контроль.

Инцидент с посторонней девушкой в кадре произошел в прямом эфире программы "Время" на Первом канале 14 марта. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.

Позднее на случившееся отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что произошедшее является обычным хулиганством.

