Суд оштрафовал ворвавшуюся в прямой эфир Первого канала девушку

15 марта, 19:30 (обновлено 15.03.2022 20:37)
Фото: depositphotos/belchonock
Суд оштрафовал ворвавшуюся в прямой эфир Первого канала программы "Время" девушку. Об этом сообщается в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".
Постановление вынес Останкинский районный суд Москвы.
"Овсянникова М. В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", – утверждается в материале.
Правонарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя случившееся ТАСС, призвал правоохранительные органы разобраться с девушкой "по всей строгости". Он при этом подчеркнул, что комитет Госдумы возьмет это на контроль.
Инцидент с посторонней девушкой в кадре произошел в прямом эфире программы "Время" на Первом канале 14 марта. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.
Позднее на случившееся отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что произошедшее является обычным хулиганством.
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