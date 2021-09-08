Канделаки прокомментировала назначение на пост замглавы холдинга "Газпром-медиа"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала свое назначение на пост заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Журналистка поблагодарила всех, кто поздравил ее с новой должностью.
"В первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто мне сегодня позвонил и написал, потому что такое количество СМС и звонков с поздравлениями я не получала даже на свой юбилей... Я чувствую эту энергию и понимаю: все, что я прочитала в WhatsApp и Telegram, все, что услышала по телефону, пронизано теплотой и очень добрым отношением ко мне", – рассказала Канделаки.
Продюсер добавила, что в "нашей индустрии" практически невозможно быть любимым, однако можно стать тем человеком, которому доверяют. Она пообещала приложить все усилия, чтобы успешно выполнять возложенные задачи.
В новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга "Газпром-медиа" и телеканала "Матч ТВ", а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов, таких как ТНТ, ТВ-3 и "Пятница".
О назначении Тины Канделаки на должность замглавы "Газпром-медиа" стало известно ранее. По словам гендиректора холдинга Александра Жарова, у нее есть необходимые умения и компетенции, чтобы осуществить новые цели на данной должности.
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