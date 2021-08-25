Алана Мамаева прокомментировала скандал вокруг интервью с ее экс-супругом на "Матч ТВ"

Комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян 24 августа сообщил о своем уходе с телеканала "Матч ТВ". Краеугольным камнем оказалось его интервью с футболистом "Ростова" Павлом Мамаевым. Разговор со скандальным спортсменом, в частности, коснулся его развода с женой Аланой и отношений с детьми. Сам журналист назвал интервью противоречащим его "профессиональным и этическим ценностям". Рассказываем подробности скандала.



Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Не стал копаться в грязном белье?

Журналист Нобель Арустамян покинул телеканал "Матч ТВ" из-за ситуации, сложившейся вокруг его интервью с футболистом Павлом Мамаевым, вышедшим в эфир 24 августа.

"Интервью, как с Павлом Мамаевым, – то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я", – пояснил он.





Нобель Арустамян спортивный журналист, комментатор Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде "Пусть говорят" или "Окна". Я не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду.

По словам комментатора, он якобы до последнего убеждал руководство, что такой контент не должен попасть в эфир спортивного канала. Однако, утверждает журналист, его доводы "не нашли отклика".

"Матч ТВ" в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов. Согласно новым приоритетам "Матча", это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях", – подчеркнул Арустамян.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, журналист выразил благодарность за сотрудничество всем друзьям и коллегам в течение шести лет работы на канале.

Генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала заявление своего бывшего сотрудника. Она подчеркнула, что поведение Арустамяна для нее является неприемлемым.

"Для меня – ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера – неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира", – написала она в своем телеграм-канале.

Канделаки также заявила, что интервью с Мамаевым не являлось пиар-акцией, а было возможностью познакомить зрителя с тем, как личные переживания могут отразиться на карьере футбольного игрока.





Тина Канделаки генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Личная жизнь – это часть спорта. Драма и человеческие отношения – важнейшие составляющие спорта. Настоящий журналист – тот, кто может безболезненно поговорить в том числе и на тему личных взаимоотношений. Журналисты, которые могут это сделать, становятся лидерами мнений для широкой аудитории. Задачи "копаться в грязном белье" не было.

Канделаки также сообщила, что расставание с Нобелем Арустамяном было неминуемо еще после интервью с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, которое вышло на собственном YouTube-канале журналиста. Кроме того, по ее словам, на телеканале ей нужны универсальные сотрудники, которые могут говорить и о личной жизни спортсменов. Вместе с тем генпродюсер "Матч ТВ" поддержала решение Арустамяна и пожелала комментатору успехов.



"От Мамаева одни проблемы"

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Многие спортивные журналисты и обозреватели отреагировали на скандальное увольнение Нобеля Арустамяна. Его коллега по редакции Дмитрий Губерниев назвал уход комментатора большой потерей для телеканала. Он также отметил профессионализм Арустамяна и пожелал ему удачи.

Для комментатора "Матч ТВ" Дениса Казанского уход по собственному желанию его товарища стал полной неожиданностью.

"Я пока не в силах об этом говорить, для меня это стало неожиданностью. Нобель не предупреждал и не рассказывал о своем намерении покинуть канал. Через какое-то время мы свяжемся и все обсудим в спокойном ключе", – пояснил он в беседе с РБК.

Комментатор Георгий Черданцев также выразил сожаление в связи с уходом Арустамяна с телеканала. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.





Георгий Черданцев комментатор "Матч ТВ" Удивлен и расстроен новостью об уходе Нобеля. Но это решение, как он мне сказал, принято не на эмоциях. Раз так, жаль. Нобель – сильный комментатор. Таких в стране единицы. Надеюсь, он передумает уходить. А от Мамаева одни проблемы.

Более радикально на этот счет высказался в соцсетях журналист Василий Уткин. По его мнению, бывшего комментатора якобы "использовали втемную".

"Нельзя использовать человека втемную, потому что капитал публичной личности – это его репутация. Необязательно такая, которая вам нравится, но та, которую выстраивает он сам. Вы отняли у одного из лучших своих сотрудников это право. И сделали это весьма цинично. Так захлебнитесь теперь в своих лицемерных комментариях", – заявил он.

Игрок подмосковных "Химок" Денис Глушаков предположил, что после "Матч ТВ" Нобель займется агентской деятельностью. Об этом футболист рассказал изданию "Спорт-Экспресс".

Прокомментировала скандал и экс-супруга Павла Мамаева – Алана. Бывшая жена футболиста с большим уважением отнеслась к поступку журналиста, о чем сообщила в интервью изданию "Ридус".





Алана Мамаева экс-супруга Павла Мамаева Мне нравится, что у человека есть какие-то принципы, какие-то понятия и он понимает, что журналист спортивных новостей – это не репортер какой-нибудь желтой прессы.

Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Андрей Ухов считает, что напрямую эта ситуация с тем, что говорил футболист Мамаев, не связана. Он также удивился, что журналист, отправляясь в командировку, не был в курсе задания редакции, а также тому, что главный редактор не дал четкой установки сотруднику.