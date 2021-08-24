Фото: instagram.com/nobel_arustamyan

Комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил о своем уходе с телеканала "Матч ТВ" по причине интервью игрока "Ростова" Павла Мамаева о его судебном разбирательстве с бывшей женой Аланой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Во вторник, 24 августа, в эфир должно выйти интервью с Мамаевым, которое, как объяснил журналист, он не захотел делать. По словам Арустамяна, это противоречило его этическим и профессиональным принципам.

"У меня было редакционное задание. Сказали, что Мамаев хочет дать интервью именно мне. Я оказался соучастником очередного пиар-перформанса с героем для программы вроде "Окна" или "Пусть говорят". Мне было очень дискомфортно. Я не копаюсь в личной жизни и грязном белье и никогда не собирался этим заниматься", – отметил комментатор.

Он объяснил, что это не послужило оправданием для руководства "Матч ТВ", поэтому он вынужден был уволиться по собственному желанию.

"Все дело в противоречии с моими принципами, которыми я не готов поступиться. Согласно новым приоритетам, телеканал "Матч ТВ" – это безусловная журналистская победа. Но лично я категорически с этим не согласен. Не собираюсь продолжать работу на канале при таких противоречиях", – отметил он.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Нобель Арустамян выразил благодарность за сотрудничество всем друзьям и коллегам в течение шести лет работы на канале.

Ранее Павел Мамаев заявил, что хочет взыскать с бывшей жены алименты на дочь. Спортсмен подал сразу два иска в Ростовский суд.