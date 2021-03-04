Жена Мамаева находится в центре отравлений в состоянии средней тяжести

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Жена футболиста Павла Мамаева Алана находится в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в медучреждении, Мамаева лежит в седьмом корпусе в центре отравлений.

Накануне Алану нашли без сознания. Ее госпитализировали из-за отравления таблетками. Полиция ведет проверку в связи с этим.

Ранее стало известно, что Мамаев подписал контракт на два года с футбольным клубом "Ростов". Как сообщил его президент, Павел прошел медицинское обследование – у него прекрасные физические показатели. Но предстоит большая работа по восстановлению.