Отбывший наказание Павел Мамаев подписал контракт с "Ростовом"

Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом "Ростов". Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию клуба. Футболист будет выступать под десятым номером.

Павел Мамаев с 2005 по 2007 год выступал за "Торпедо" (Москва), затем перешел в ЦСКА (Москва). С 2013 года играл за "Краснодар". Однако 20 сентября 2019 года контракт был расторгнут.

Российский футбольный союз (РФС) между тем отказал петербургскому клубу "Зенит" в регистрации нападающего команды Александра Кокорина. Спортсмен сможет быть заявлен не раньше зимнего трансферного окна. Сотрудники футбольного союза уточнили, что подобное решение было принято для показания равенства всех игроков. Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча и забил 34 мяча. В составе питерцев он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016).



Павел Мамаев стал игроком ФК "Ростов"

17 сентября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области.

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.