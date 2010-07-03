ФК "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

20:46
20:46
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Краснодара".
Как отмечается, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал "Зениту" в регистрации нападающего Александра Кокорина.
Как сообщили в РФС, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для Кокорина, так как у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующих документов.
17 сентября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области.
В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.
6 сентября текущего года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.
Какую теперь цену дают за Кокорина и Мамаева
Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча и забил 34 мяча. В составе питерцев он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016).
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