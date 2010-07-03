"Зениту" отказали в регистрации Кокорина

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Российский футбольный союз (РФС) отказал "Зениту" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина. Об этом в Instagram сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

К настоящему моменту Семак удалил свой пост, написав, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".

Пресс-секретарь клуба Антон Макаренко рассказал, что Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Во вторник Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные за драки в центре Москвы, вышли из колонии по УДО.

Позже гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что с игроком заключен контракт до конца нынешнего сезона. С 1 июля Кокорин являлся свободным агентом.

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.



Какую теперь цену дают за Кокорина и Мамаева

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча и забил 34 мяча. В составе питерцев он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016).

