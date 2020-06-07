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Спорт

17:48

Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА

спорт

Фото: ТАСС/Александр Вильф

Бразильский форвард Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

По словам комментатора, футболист объявит о своем переходе в понедельник, 8 июня. Стороны заключат контракт на один год.

"Вагнер и сам не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА. О фантастическом отношении Евгения Гинера к Лаву всем известно", – написал Арустамян.

В пятницу бразилец расторг контракт с "Коринтианс".

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. В нынешнем сезоне он забил 1 гол в 6 матчах за "Коринтианс".

Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест.

Чемпионат возобновится 19 июня. В этот день в рамках 23-го тура сыграют "Крылья Советов" и "Ахмат" (18:00), а также "Сочи" и "Ростов" (20:00). Центральным матчем 20 июня станет ЦСКА – "Зенит" (19:00).

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