Тренер московского "Динамо" вернулся к работе после COVID-19

Фото: twitter.com/academy_dinamo

Тренер вратарей футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Изотов вернулся к работе после того, как переболел коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на клуб.

"С голкиперами вновь занимается Дмитрий Сергеевич Изотов – он отбыл необходимый карантин и сдал ряд новых тестов. Все результаты отрицательные", – сообщили в пресс-службе "Динамо".

Отдельно было подчеркнуто, что при таких показателях тестирования тренер гарантированно не является переносчиком COVID-19.

Чемпионат России по футболу был остановлен 17 марта из-за распространения коронавируса. Впоследствии было принято решение вернуть турнир. Игры начнутся с 19 июня, при этом на матчи частично допустят болельщиков.

Футбольные клубы уже начали сборы, при этом в ходе медицинских осмотров коронавирус нашли у некоторых игроков РПЛ и тренеров команд. В Москве к таким клубам относятся "Динамо", "Спартак" и "Локомотив".

