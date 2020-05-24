Коронавирус нашли у футболистов "Спартака"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Футболисты столичного "Спартака" собрались на клубной базе в Тарасовке, где начали готовиться к рестарту сезона. Как говорится на сайте красно-белых, игроки, тренеры и персонал прошли тестирование на коронавирус.
В результате болезнь обнаружили у Зелимхана Бакаева – футболист остался в Москве и переносит коронавирус дома. Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Это означает, что футболист уже переболел инфекцией.
Ранее коронавирус выявили у нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана, а также у форварда екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Кроме того, COVID-19 нашли у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева. Еще трое заболевших в столичном "Динамо" – один их них защитник Роман Евгеньев, имена двух игроков не разглашаются.
Антитела нашли у троих игроков "Оренбурга". Также коронавирусом переболел Магомед Шапи-Сулейманов из "Краснодара".
Ранее РФС принял решение возобновитьчемпионат России, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В данный момент в чемпионате действует пауза до 31 мая.
Футболист "Локомотива" Фарфан заразился коронавирусом
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