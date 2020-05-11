РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российский футбольный союз (РФС) настроен на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил генеральный секретарь Александр Алаев.
В эфире "Матч ТВ" он заявил, что организация делает все возможное, чтобы это случилось. По его словам, РФС подготовил специальный регламент, по которому будут проводиться матчи в условиях пандемии.
"Мы взяли лучшую практику из бундеслиги и других чемпионатов. Уверен, что у нас получится внедрить и реализовать этот регламент", – сказал Алаев. Он добавил, что документ будут согласовывать с Роспотребнадзором.
Ранее сообщалось, что РПЛ рассматривает варианты с возобновлением турнира 21 или 28 июня. В данный момент в чемпионате действует пауза до 31 мая.
В то же время СМИ писали, что РПЛ может завершиться досрочно. При этом чемпионом объявят лидировавший на момент приостановки первенства 17 марта петербургский "Зенит".
До этого стало известно, что чемпионат Германии по футболу возобновится 15 мая. В середине июня первенства также планируют продолжить в Турции и Норвегии. В Испании лига вновь может стартовать 20 июня.
Чемпионат России по футболу могут возобновить 21 июня
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