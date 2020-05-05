Тренер "Ахмата" назвал просящих помощи россиян "дармоедами"

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов негативно высказался в Instagram о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.
Он заявил, что те, кто реально делают важные вещи, получают деньги. Также тренер призвал сменить профессию тех, кто "хочет ничего не делать и получать деньги", и обозвал их дармоедами.
Кроме того, тренер привел в пример бездомных. "Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать?" – приводит слова Шалимова Газета.ру.
После этого тренера подвергли резкой критике в соцсетях, а также призвали главу Чечни Рамзана Кадырова отправить его в отставку. Позже Шалимова удалил ролик и сказал, что пошутил.
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