Тренер "Ахмата" назвал просящих помощи россиян "дармоедами"

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов негативно высказался в Instagram о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.

Он заявил, что те, кто реально делают важные вещи, получают деньги. Также тренер призвал сменить профессию тех, кто "хочет ничего не делать и получать деньги", и обозвал их дармоедами.

Кроме того, тренер привел в пример бездомных. "Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать?" – приводит слова Шалимова Газета.ру.

После этого тренера подвергли резкой критике в соцсетях, а также призвали главу Чечни Рамзана Кадырова отправить его в отставку. Позже Шалимова удалил ролик и сказал, что пошутил.

Ранее стало известно, что руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает варианты с возобновлением турнира 21 или 28 июня.