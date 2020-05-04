Назван самый красивый гол в истории Лиги чемпионов

Фото: AP/TASS/Frank Augstein

Стал известен автор самого красивого гола в истории Лиги чемпионов. Рейтинг из 50 позиций составил журнал France Football.

Издание уточнило, что экспертами были рассмотрены голы турнира с сезона 1992/93. Именно тогда соревнование получило нынешнее название.

Так, лучшим был признан гол, забитый Зинедином Зиданом в финальном матче Лиги чемпионов 2002 года "Реал" – "Байер".

Видео: официальный YouTube-канал клуба Real Madrid

На втором месте расположился мяч Мауро Брессана в матче "Фиорентина" – "Барселона" 1999 года. Третье место забрал гол Криштиану Роналду, забитый в игре 1/4 финала "Ювентус" – "Реал" сезона 2017/18.

Кроме того, в рейтинг попал гол полузащитника "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита". Мяч игрока немецкой команды расположился на 31-м месте.

Матч группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" – "Зенит" прошел 23 октября 2019 года в Лейпциге. Забитцер отметился забитым голом на 59-й минуте встречи.

В итоге матч завершился победой немецкой команды со счетом 2:1. Еще один гол "Лейпцига" оказался на счету Конрада Лаймера. У "Зенита" отличился Ярослав Ракицкий.

Ранее сообщалось, что четыре российских клуба вошли в топ-100 лучших команд в истории Лиги чемпионов. Рейтинг был составлен на основе результатов европейских команд с 1955 года.