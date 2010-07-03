Определился лучший футболист мира по версии ФИФА

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Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

На награду также претендовал португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Церемония вручения наград прошла в Милане. Премия ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года. 32-летний Месси был удостоен премии в шестой раз, передает News.ru.

В номинации "Лучший голкипер года" победу одержал бразилец Алиссон, который представляет "Ливерпуль". Наставник английской команды Юрген Клопп победил в номинации "Тренер года".

В предыдущем сезоне немецкий специалист вместе с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также занял второе место в чемпионате Англии.