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02:13

Определился лучший футболист мира по версии ФИФА

спорт

02:13

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Фото: AP/TASS/Antonio Calanni

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

На награду также претендовал португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Церемония вручения наград прошла в Милане. Премия ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года. 32-летний Месси был удостоен премии в шестой раз, передает News.ru.

В номинации "Лучший голкипер года" победу одержал бразилец Алиссон, который представляет "Ливерпуль". Наставник английской команды Юрген Клопп победил в номинации "Тренер года".

В предыдущем сезоне немецкий специалист вместе с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также занял второе место в чемпионате Англии.

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