"Ливерпуль" и "Челси" забили четыре гола на двоих в Суперкубке. Но все решили пенальти

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". Победу в серии пенальти одержали мерсисайдцы. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как битва двух английских грандов превратилась в настоящий триллер.

Фото: EPA/TASS/Sedat Suna

Нынешний Суперкубок оказался особенным. Впервые в поединке за трофей столкнулись две британские команды. Но куда важнее, что этот матч стал первой в истории мужских еврокубковых турниров игрой, на которую была назначена женская бригада арбитров. Судить встречу за Суперкубок должны были француженка Стефани Фраппар и ее ассистентки – Мануэла Николози и Мишель О’Нил. Фраппар – весьма опытный и квалифицированный рефери. В этом году она работала на женском чемпионате мира, и именно ее бригаде доверили финальный поединок между США и Нидерландами.

Матчи мужских команд для Фраппар тоже не в новинку – она уже восемь лет обслуживает игры французских чемпионатов. Начав с низших дивизионов, в этом сезоне она добилась включения в список судей, работающих на встречах Лиги 1. Тем не менее назначение на Суперкубок – это поистине исторический момент как для Фраппар, так и для всего женского (и мужского) футбола. Забегая вперед, французский арбитр отлично справилась с грузом ответственности и отработала матч на твердую пятерку, несмотря на массу достаточно сложных решений, в частности, несколько отмененных голов и пенальти. Но теперь к матчу.

Фото: EPA/TASS/Tolga Bozoglu

Букмекеры считали "Ливерпуль" безоговорочным фаворитом встречи, но бодрее матч начал именно "Челси". На 22-й минуте Педро отлично ворвался в штрафную, пробил, и от рук Адриана мяч отскочил в перекладину. Спустя десять минут лондонцы снова были в шаге от гола: Матео Ковачич выскакивал один на один с голкипером "Ливерпуля", но вратарь спас мерсисайдцев. Правда, ненадолго. На 36-й минуте "Челси" убежал в контратаку благодаря отбору Н'Голо Канте. Мяч подобрал Кристиан Пулишич, который отдал пас вразрез на Оливье Жиру. Защитники "Ливерпуля" проспали нападающего "Челси", и он использовал свой шанс, в касание зарядив мяч в дальний угол. На 39-й минуте Пулишич забил второй мяч, но он не был засчитан, потому что американский нападающий залез в офсайд.

Во втором тайме расклад сил развернулся на 180 градусов. После перерыва на поле появился Роберто Фирмино и почти сразу же "Ливерпуль" забил. На 47-й минуте бразилец вышел один на один и не смог переиграть Кепу. Зато это смог сделать Садио Мане, который оказался на добивании. На 75-й минуте мерсисайдцы чудом не забили второй: Кепа дважды выручил "Челси" – сначала отразил удар Мохаммеда Салаха после подачи углового, затем – добивание от Вирджила ван Дейка. На 83-й минуте синие вновь забили из офсайда: вышедший на замену Мейсон Маунт красиво отправил мяч в дальний угол, до этого оказавшись в положении вне игры.

AP/TASS/Thanassis Stavrakis

Игра плавно перетекла в дополнительное время. В самом начале первого экстра-тайма дубль оформил Садио Мане. На 95-й минуте Фирмино протащил мяч по левому флангу, отдал пас в центр, и сенегалец расстрелял ворота Кепы. А три минуты спустя после выхода один на один Тэмми Абрахама чудо-сейв совершил Адриан. Но следующая их встреча еще через три минуты закончилась пенальти – вратарь "Ливерпуля" срубил нападающего "Челси", и судья указала на точку. Одиннадцатиметровый удар реализовал Жоржиньо. В итоге от пенальти единичного все перешло к серии, где главным антигероем стал Абрахам. Четыре стандарта у каждой команды закончились забитым мячом. Но пятый пенальти от Тэмми, который пробил прямо посередине, взял Адриан.

Так "Ливерпуль" выиграл свой четвертый Суперкубок УЕФА в истории и второй европейский трофей за год. Что символично – в Стамбуле, где 14 лет назад мерсисайдцы взяли Лигу чемпионов. В сегодняшнем матче "Челси" был чуть сильнее, но новоиспеченному наставнику лондонского клуба Фрэнку Лэмпарду не хватило опыта и тренерского мастерства для того, чтобы додавить "Ливерпуль". Однако у Лэмпарда все еще впереди. Конечно, если руководство "Челси" играет вдолгую и не выкинет Фрэнка после неминуемой череды неудачных результатов. Что касается Юргена Клоппа, то за него остается только лишний раз порадоваться. Немецкий специалист в очередной раз доказал, что ему удалось построить практически безупречную команду (оттого в межсезонье у "Ливерпуля" вообще не было громких трансферов). И не исключено, что эта команда еще навестит Стамбул через год. Когда там будет финал Лиги чемпионов.